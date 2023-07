Imprese: Unioncamere, più di 110.000 enti si sono iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per accompagnare le istituzioni deputate a gestire il Runts e per supportare gli Ets, già iscritti e quelli che sono in procinto di accedere al Registro, Unioncamere in collaborazione con Terzjus ha promosso un percorso di formazione e ricerca che è stato presentato in un seminario on line oggi. Il percorso formativo è indirizzato ai funzionari regionali del Runts e delle Camere di Commercio; ai quadri delle Reti Associative, dei Csv e ai professionisti del settore; ai responsabili dei “nuovi Ets”, delle nuove imprese sociali, degli enti filantropici e degli enti sportivi dilettantistici. Il progetto di formazione, che sarà accompagnato da diverse attività di ricerca/intervento, si propone di rafforzare e qualificare la conoscenza dei principali attori, destinatari e interessati al funzionamento del Runts, lo stato dell’arte delle iscrizioni e la natura dei soggetti iscritti. Con questo itinerario - articolato in tre tappe (settembre/ottobre 2023, gennaio/febbraio 2024 e marzo/aprile 2024) e che si concluderà nel giugno 2024 - Unioncamere e Terzjus, in stretta collaborazione con la Direzione generale del Terzo Settore del Mlps, si propongono di mettere a disposizione di tutti gli attori interessati il complesso dei dati e delle informazioni che si vanno accumulando e di offrire materiali e strumenti di supporto. Una conoscenza più puntuale dell’evoluzione del mondo del Terzo Settore consentirà così alle istituzioni preposte di introdurre sia le semplificazioni da molti sollecitate sia le integrazioni o le correzioni alle diverse disposizioni legislative al fine di conseguire una completa ed efficace attuazione della riforma del Terzo Settore. (Com)