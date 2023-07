Imprese: Fondazione Its e Farmindustria inaugurano oggi a Roma il Campus “Pharma Academy”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurato oggi a Roma il Campus Pharma Academy dalla Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie della Vita di Pomezia (RM) e Farmindustria nel corso dell’evento: “L’Its Ntv e il Campus Pharma Academy: modello di Academy di settore” che si svolge a Roma in Via di Val Cannuta, 200.Il progetto - avviato nel 2019 – ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti le competenze tecniche necessarie per la formazione delle figure professionali richieste dall’industria farmaceutica. Il Campus è un contesto residenziale che offre agli studenti, in un unico luogo, aule didattiche, laboratori, start-up, alloggi e servizi ricreativi. Una struttura che permette di migliorare l’attrattività degli Its e della formazione terziaria. E favorisce l’orientamento degli studenti per raggiungere l’obiettivo Pnrr degli Its che è quello di raddoppiare gli iscritti. La collaborazione tra Fondazione Its e Farmindustria ha già ottenuto risultati importanti: 5 corsi attivati (tecnici di laboratorio, addetti alle camere sterili, tecnici per il controllo e l’applicazione delle GMP, addetti alla supply chain, addetti per il controllo di qualità); 96 studenti in formazione: 35 per cento di donne, ben al di sopra della media di donne iscritte in percorsi Stem, 15 per cento studenti provenienti da aree lavorativamente svantaggiate, a testimonianza che questa collaborazione può essere modello per il SUD, 10 per cento studenti già laureati o iscritti all’università. L’obiettivo è arrivare nei prossimi anni a 3/400. 97 manager aziendali coinvolti nella didattica (92 per cento del totale dei docenti); 90 per cento didattica erogata dalle imprese; 100 per cento tasso di placement; 100 per cento tasso di coerenza tra studi e occupazione. (segue) (Com)