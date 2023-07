Imprese: Fondazione Its e Farmindustria inaugurano oggi a Roma il Campus “Pharma Academy” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Campus – secondo Giorgio Maracchioni, Presidente della Fondazione Its Ntv di Roma - consentirà di aumentare l’attrattività degli studenti verso la Fondazione che opera in un settore Stem ad alto valore sociale e che dà occupazione di qualità. C’è grande attesa tra gli studenti per l’apertura del campus che grazie alla collaborazione con Farmindustria ha le potenzialità per diventare un polo formativo di eccellenza nazionale ed internazionale”. “Nell’industria farmaceutica – spiega Marcello Cattani, Presidente Farmindustria – si richiede eccellenza in tutte le fasi del processo produttivo e di Ricerca. Per questo le competenze sono il principale fattore di competitività e attrazione degli investimenti nel Paese. E proprio nell’anno europeo delle competenze abbiamo potenziato un modello di collaborazione strategica tra pubblico e privato. Solo attraverso una forte sinergia è possibile individuare i bisogni professionali del settore e pianificare percorsi didattici adeguati. (segue) (Com)