Imprese: Fondazione Its e Farmindustria inaugurano oggi a Roma il Campus “Pharma Academy” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quest’ottica la partnership con l’ITS in Nuove Tecnologie per la Vita di Roma è particolarmente efficace poiché rappresenta un modello flessibile e attento alle necessità delle imprese, consentendo di anticipare la fondamentale fase di training dei nostri addetti”. Interverranno durante il Convegno, dopo il taglio del nastro, Stefano Bolognini Segretario Particolare del ministro Giuseppe Valditara, Carmela Palumbo, Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Raffaele Spallone, Dirigente della Divisione II – Politica per la digitalizzazione delle imprese e analisi dei settori produttivi, della Direzione Generale per la Politica Industriale, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Giuseppe Schiboni, Assessore al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito della Regione Lazio, Daniele Parrucci, Consigliere per la formazione di Città Metropolitana di Roma Capitale, Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, Giovanni Brugnoli, Vice Presidente di Confindustria, Gianni Bocchieri, Coordinatore Nucleo Pnrr Stato-Regioni, Emmanuele Massagli, Presidente di Adapt, Giuseppe Garesio, AD di Synergie Italia. Nel pomeriggio si svolgerà un Career Day attività dedicata alla scoperta delle professioni e profili richiesti dalle imprese farmaceutiche per favorire l’incontro tra domanda e offerta nel mondo del lavoro. (Com)