Borsellino: Rossi (Ugl Roma), congresso in sua memoria, ci dia forza per affrontare futuro

23 luglio 2021

- Oggi si commemora la morte di Paolo Borsellino "medaglia d'oro al valore civile. Abbiamo scelto come data per celebrare il nostro congresso questo giorno perché Borsellino ci possa dare la forza per toglier la paura su quello che sarà il nostro futuro affrontandolo saldamente". Lo ha detto il segretario della Ugl di Roma, Ermenegildo Rossi, nel corso del congresso dell'Ugl di Roma. "Abbiamo scelto questa data per questo motivo. Non abbiamo paura di costruire un mondo migliore, la paura non ci appartiene, la voglia di essere di esempio sì", ha concluso Rossi.(Rer)