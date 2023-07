Roma: Meleo (M5s), riqualificazione area antistante stazione Tiburtina frutto nostra amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Oggi il sindaco Gualtieri "andrà a tagliare il nastro di un'altra opera interamente progettata e realizzata dalla nostra Amministrazione, senza avere il buon gusto di invitarci". Così in una nota la capogruppo del M5s in Campidoglio Linda Meleo. "Un progetto di riqualificazione che ho seguito personalmente con l'ex assessore Montuori, e che ha cambiato completamente il volto dell'area: abbiamo abbattuto un tratto di Tangenziale est, eliminando il degrado, e riqualificato il quadrante con un'area pedonale e ciclabile e con nuove alberature, portando Roma ai livelli di una moderna capitale europea. Spero che il sindaco non abbia la faccia tosta di rilasciare dichiarazioni non veritiere ossia che i lavori li hanno fatti o sbloccati loro o altre sparate propagandistiche, perché dichiarerebbe il falso. Auspichiamo che, nel prossimo futuro, questa Amministrazione sia in grado di dare le risposte che la città si attende, anche in termini di nuove grandi opere, aggiuntive rispetto alle progettualità lasciate dalla nostra Giunta".(Com)