Moldova: centro russo tenta di mandare gruppi bambini in campo estivo in Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro russo per la scienza e la cultura in Moldova, filiale dell'Agenzia federale "Rossotrudnichestvo" subordinata al ministero degli Esteri di Mosca, ha tentato la scorsa settimana di mandare un gruppo di bambini in un campo estivo in Crimea. Lo riferisce il portale d'informazione "Deschide.md", secondo cui i bambini non sono mai partiti perché il volo è stato cancellato. Il Centro russo per la scienza e la cultura in Moldova è stato aperto nel 2009, come ufficio di rappresentanza di "Rossotrudnichestvo", presente in Moldova dal 2002. Sia "Rossotrdnichestvo" che il Centro russo operano sulla base di un accordo bilaterale firmato tra il governo moldavo e la Federazione Russa nel 1998. Al Centro russo lavorano attualmente 6 diplomatici di Mosca, più diversi cittadini di Chisinau impiegati come specialisti locali e personale tecnico. La struttura è diretta da Andrei Muraviov, sostenitore del Partito Sor, che in precedenza ha lavorato come capo del Centro russo di scienza e cultura a Malta. A partire dal 2021 è stato registrato un notevole calo dei progetti realizzati dalla struttura. Le ragioni di questa riduzione sono, da un lato, la mancanza di mezzi finanziari per sostenere gli eventi e promuovere l'immagine in diversi distretti della Moldova e, dall'altro, la guerra in Ucraina, che ha allontanato i giovani dalla partecipazione alle attività del Centro. Lo scorso anno il Centro russo per la scienza e la cultura ha organizzato diversi viaggi a Mosca a medici della Transnistria, e ha mandato alcuni gruppi di bambini nella Crimea.(Rob)