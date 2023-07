Polonia: portavoce Pis su referendum migranti, al momento discutiamo di un quesito unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza della dirigenza del partito polacco Diritto e giustizia (Pis) propende per un quesito unico in un futuro referendum sul ricollocamento dei migranti. Lo ha dichiarato all’emittente “Polskie Radio” il portavoce della formazione, Rafal Bochenek, rispondendo alle indiscrezioni di stampa per le quali potrebbero esserci più quesiti, oltre a quello su un meccanismo europeo di ricollocamento obbligatorio. “In questo momento si pensa a un unico quesito, anche se la questione non è ancora chiusa del tutto”, ha affermato. “Vogliamo che i polacchi abbiamo la possibilità di dire la loro in questo grande dibattito che è in corso in tutta l’Unione europea sui ricollocamenti obbligatori. Vorremmo anche che il risultato di questo referendum fosse vincolante, perché i polacchi abbiano la garanzia che la loro volontà sarà assecondata da ogni governo”, ha aggiunto il portavoce di Pis. In precedenza, il portale “i.pl” ha scritto che il partito di governo sta valutando anche un quesito sulle riparazioni di guerra dalla Germania e uno sulla sostituzione del principio di maggioranza a quello dell’unanimità nell’Ue. Ad aprile, il leader di Pis Jaroslaw Kaczynski ha dichiarato che il tema del ricollocamento obbligatorio dei migranti nell’Ue deve essere sottoposto a una consultazione referendaria. L’intenzione è stata confermata dal primo ministro Mateusz Morawiecki, per il quale il voto potrebbe avvenire in contemporanea con le elezioni parlamentari in autunno. (Vap)