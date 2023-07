Milano: Cdp e Comune firmano protocollo d’intesa per progetti del Programma InvestEU

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Comune di Milano e da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) permetterà all'Amministrazione comunale di cogliere appieno le opportunità offerte dal Programma InvestEU, avvalendosi del sostegno tecnico e finanziario di Cdp per lo sviluppo di programmi di investimento. L'attività di consulenza di Cdp per Palazzo Marino riguarderà, in particolare, progetti nel trasporto pubblico locale, nella rigenerazione urbana e nell'efficientamento energetico di immobili di proprietà del Demanio. Cassa individuerà gli strumenti giuridici e finanziari più adeguati per sostenere questi progetti, che verranno sviluppati nell'ambito di InvestEU, il Programma di rilancio degli investimenti pubblici e privati nell'Unione Europea per la ripresa sostenibile, dotato anche di un Polo di Consulenza, nell'ambito del quale Cdp ha il ruolo di Advisory Partner della Commissione Europea. (segue) (Com)