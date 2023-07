Milano: Cdp e Comune firmano protocollo d’intesa per progetti del Programma InvestEU (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo Accordo, che sarà operativo per i prossimi due anni, sono stati inoltre definiti i principi regolatori della cooperazione istituzionale, che prevede la sottoscrizione di singoli protocolli attuativi di dettaglio tra Cdp e le diverse Aree dell'Amministrazione. "L'Amministrazione comunale – spiega l'assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte – intende realizzare importanti investimenti con impatti di sostenibilità ambientale e socioeconomica, anche sperimentando nuovi modelli operativi e identificando soluzioni adeguate alle esigenze del territorio. Le opportunità offerte da InvestEu possono contribuire al disegno di crescita della città, secondo gli orizzonti delineati dal Next Generation EU, che ispirano un nuovo sviluppo competitivo e integrativo, con al centro la transizione tecnologica, l'equità sociale e la sostenibilità". "L'intesa siglata con il Comune di Milano, in linea con il nostro Piano strategico 2022-2024, conferma l'impegno di Cassa Depositi e Prestiti a favore dei progetti di sviluppo sostenibile promossi da amministrazioni ed enti locali", dichiara Luca D'Agnese, Direttore Policy, Valutazione e Advisory di CDP. "In questo modo, e muovendoci nel perimetro definito dall'Accordo sottoscritto con la Commissione Europea nell'ambito dell'InvestEU Advisory Hub, una volta identificati i progetti, possiamo sostenere il Comune nella realizzazione di progetti che potranno sfruttare le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea". (Com)