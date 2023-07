Ucraina: Zelensky convoca riunione governativa dopo attacchi notturni russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha tenuto in videoconferenza una riunione governativa a seguito di un bombardamento russo su larga scala effettuato nella notte. E' quanto ha affermato lo stesso presidente su Telegram. "In una videoconferenza mattutina ho ascoltato rapporti sugli attacchi russi notturni a Odessa, Zhytomyr, nelle nostre altre regioni. I terroristi russi hanno deliberatamente preso di mira l'infrastruttura dell'accordo sul grano", ha scritto il leader ucraino. Secondo Zelensky, "ogni missile russo causa danni non solo all'Ucraina, ma anche a tutto il mondo che cerca una vita normale e sicura". Il presidente ucraino ha spiegato di aver ordinato ai militari di rafforzare la protezione delle persone e delle infrastrutture portuali. Inoltre, Zelensky ha incaricato il ministero degli Esteri del Paese di intensificare i contatti con i partner internazionali per aumentare la pressione sulla Russia e continuare le normali esportazioni di grano. (Kiu)