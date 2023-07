Tunisia: Unione agricoltura, import cereali aumenterà dell'80 per cento per calo produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia prevede un aumento dell'importazione di grano dell'80,8 per cento nel prossimo periodo, poiché la produzione nazionale è diminuita notevolmente nel corso nel 2023. Lo ha dichiarato il responsabile della raccolta di cereali presso l'Unione regionale dell'agricoltura e della pesca (Utap) della Tunisia, Mohamed Rjaibia, all'emittente radiofonica privata "Shems Fm". Rjaibia ha specificato che la Tunisia importa attualmente tra il 50 e il 60 per cento del suo fabbisogno di cereali, ma quest'anno la produzione è diminuita notevolmente, raggiungendo appena i 2,5 milioni di quintali, a fronte dei 7,4 milioni di quintali prodotti nel 2022. "La produzione sarà destinata ai semi per la prossima stagione", ha aggiunto Rjaibia, sottolineando che "gli agricoltori sono preoccupati per la preparazione della grande stagione di semina in quanto il fabbisogno di semi stimato nel Paese è di 1,8 milioni di quintali". (segue) (Tut)