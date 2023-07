Tunisia: Unione agricoltura, import cereali aumenterà dell'80 per cento per calo produzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’allarme era stato lanciato dal responsabile della raccolta di cereali dell’Utap, Rjaibia, lo scorso aprile, in una dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa tunisina “Tap”. Rjaibia aveva spiegato, infatti, che la siccità aveva colpito in particolar modo i siti di produzione cerealicola di Tunisi, Beja, Jendouba e il perimetro irriguo di Kairouan. Una situazione preoccupante, al pari della carenza di semi prevista per la prossima stagione, di fronte alla quale Rjaibia aveva esortato le autorità tunisine a trovare soluzioni efficaci per sostenere gli agricoltori messi a dura prova dalla scarsità di risorse idriche, sugerendo l’elaborazione di una “politica di adattamento al cambiamento climatico, soprattutto perché le principali colture sono irrigate con l’acqua piovana”. Il calo della produzione cerealicola in Tunisia, del resto, si registra da quasi tre anni, dal momento che l’ultimo raccolto considerato “buono” risale al 2019, con 21,3 milioni di quintali di cereali prodotti. Come ha osservato Rjaibia, un intervento efficace per affrontare la grave crisi che colpisce il settore primario nel Paese nordafricano, o almeno per arginarne l’impatto, è necessario per evitare che sia messa a rischio la sicurezza alimentare della popolazione, soprattutto nell’attuale situazione di crisi finanziaria. (Tut)