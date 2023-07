Tlc: Lasorella (Agcom), 27 miliardi di euro valore comunicazioni elettroniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore complessivo del settore si attesta oggi intorno ai 27 miliardi di euro, evidenziando tuttavia per il 2022 una flessione del rapporto tra margine lordo e ricavi. Lo ha detto Giacomo Lasorella, presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), durante la relazione annuale al Parlamento. “La riduzione delle risorse disponibili ha avuto effetti negativi anche sull’andamento degli investimenti”, ha aggiunto Lasorella spiegando che “in rapporto ai ricavi, nel 2022, gli investimenti restano superiori al 25 per cento ma si riducono in misura non marginale in termini assoluti (-7,3 per cento, passando da 7,49 a 6,95 miliardi di euro)”. Inoltre lo scorso anno “i processi di riorganizzazione aziendale hanno prodotto una riduzione degli addetti diretti del settore, stimabile in circa 1000 unità, per un totale di circa 56.000 addetti a fine 2022”. (Rin)