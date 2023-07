Roma: Mattarella e Gualtieri a San Lorenzo per gli 80 anni del bombardamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sono stati presenti oggi alla cerimonia di commemorazione, al Parco dei Caduti del 19 Luglio 1943, per ricordare - a distanza di 80 anni - le vittime del terribile bombardamento su San Lorenzo. "Una delle pagine più tragiche della storia della nostra città", ha detto il sindaco Gualtieri. "È fondamentale - ha aggiunto - custodire con la massima cura il ricordo della devastazione che colpì San Lorenzo e Roma quella tragica mattina. Ottant'anni fa, poco dopo le 11, le bombe colsero di sorpresa il quartiere e la città. Persino quando ormai l’Italia era dilaniata dalla guerra in cui l’aveva trascinata il regime fascista, pochi immaginavano che sulla storia millenaria di Roma, sulla città del Papa, si sarebbe potuta abbattere la forza distruttiva della guerra. E quell’illusione fu spazzata via al ritmo di violente ondate di bombe con migliaia di tonnellate di esplosivo che si riversarono su San Lorenzo e sui quartieri vicini". (segue) (Rer)