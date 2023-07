Roma: Mattarella e Gualtieri a San Lorenzo per gli 80 anni del bombardamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli orrori del 19 luglio 1943 - ha aggiunto Gualtieri - contribuirono a radicare negli italiani il ripudio della guerra. E il nostro pensiero oggi non può non andare al popolo ucraino e a tutte le vittime del conflitto scatenato dall’aggressione russa. Ricordare il bombardamento del 19 luglio e onorare le sue vittime non è quindi solo importante per tenere viva la memoria di una comunità ferita che seppe rialzarsi da quegli eventi così oscuri e ripartire consolidando i valori che restano scolpiti saldamente nella nostra Costituzione, ma significa anche, di fronte al ripetersi di queste tragedie, mantenere alta la consapevolezza che di fronte al flagello della guerra, nessuno può sentirsi mai al riparo e che il compito più alto e più importante è non lasciare mai intentato ogni sforzo perché la guerra cessi e prevalga una solida cultura della pace". (segue) (Rer)