Spagna: ministra Montero, "estremamente grave" parole Feijoo su voto postale

- La ministra delle Finanze spagnola, Maria Jesus Montero, ha definito "estremamente grave" il fatto che il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, abbia messo in discussione il voto per corrispondenza, sul quale "non c'è mai stato alcun dubbio" che potesse essere esercitato con totale normalità. Parlando con i giornalisti a Siviglia, l'esponente del governo di Pedro Sanchez ha definito "incredibile" che Feijoo pratichi "questa politica di ultradestra e trumpista, che significa mettere in discussione le istituzioni e, soprattutto, quelle che hanno l'obbligo di garantire la normalità democratica". Per questa ragione, Montero ritiene che il presidente dei popolari dovrebbe "chiedere perdono" per il suo atteggiamento. "Non c'è mai stato alcun dubbio sul fatto che i cittadini avrebbero esercitato appieno il loro diritto di voto per posta", ha detto la ministra, sottolineando che Feijoo sta praticando "il peggior tipo di politica". (Spm)