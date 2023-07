Tlc: Inwit e Legambiente, le infrastrutture digitali per il monitoraggio ambientale e della biodiversità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto è stato presentato oggi a Pescara, nella sede Regione Abruzzo, nel corso dell’incontro moderato da Silvia Tauro, Legambiente Abruzzo e che ha visto la partecipazione di: Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio regionale Abruzzo, Stefano Ciafani, Presidente Legambiente, Michelangelo Suigo, Direttore External Relations, Communication & Sustainability di Inwit, Sabrina Bocchino, Consigliere regione Abruzzo e segretario dell’ufficio di presidenza, Sara Marcozzi, consigliere regionale Abruzzo, Carlo Tereo de Landerset, Dirigente dipartimento sviluppo economico e turismo regione Abruzzo, Luciano Sammarone, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Rita Rufo, Direttrice della Riserva Regionale Zompo Lo Schioppo, Antonio Carrara Sindaco di Pettorano sul Gizio (AQ) e Massimo Giusti, Direttore tecnico Arta Abruzzo. “Questo progetto evidenzia il valore delle infrastrutture digitali perché le torri di telecomunicazione possono offrire al territorio una molteplicità di servizi, in una logica di tower as a service. Siamo orgogliosi di poter contribuire con Legambiente, i Parchi e le aree protette coinvolte, alla loro tutela – dichiara Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Inwit -. Digitalizzazione e sostenibilità sono due facce della stessa medaglia, e le nostre infrastrutture sono anche al servizio dell’ambiente, generando un contributo tangibile nel contrasto dell’inquinamento e nella tutela di ecosistemi e biodiversità.” “Con questo progetto che ci vede lavorare al fianco di Inwit – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - vogliamo avviare un monitoraggio sperimentale nelle aree protette per valutare scientificamente la qualità dell’aria. Un monitoraggio che ci permetterà di fare il punto della situazione, scattare una fotografia puntuale dell’inquinamento atmosferico che ci permetterà anche di capire che tipo di impatti possa avere sulla biodiversità e quali azioni sarà necessario mettere in campo per tutelare maggiormente aree protette e biodiversità, raggiungendo gli obiettivi stabiliti dalla Strategia dell’UE per il 2030. Raggiungere questo obiettivo significa dare anche una risposta concreta rispetto a quanto chiede la Nature Restoration Law, approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 12 luglio”. (Com)