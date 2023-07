Borsellino: Bernini, sua integrità morale faro in lotta contro mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- "Il 19 luglio è più che una data simbolica. E' il momento in cui l’Italia intera si unisce in un unico abbraccio per rendere omaggio a tutte le vittime della mafia. Sono passati 31 anni dalla tragica morte di Paolo Borsellino e della sua scorta, e da allora il nostro Paese non è stato più lo stesso. La democrazia, la libertà, la giustizia sono valori che ci guidano nelle azioni di tutti i giorni e ci danno la forza per continuare senza sosta nella lotta contro la criminalità organizzata. Oggi come allora l’esempio e l’integrità morale di autentici servitori dello Stato come Paolo Borsellino sono il nostro faro. Tenere sempre viva la memoria è un dovere che onoreremo per sempre". Lo scrive su Twitter il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. (Rin)