Trasporti: taxi, in corso tavolo al Mit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Più di trenta sigle sindacali coinvolte per affrontare il dossier taxi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, anche i viceministri Galeazzo Bignami ed Edoardo Rixi, il sottosegretario Tullio Ferrante e i tecnici del dicastero di Porta Pia e di quello delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso. Il tavolo è in corso. Salvini ha aperto la riunione sottolineando di voler ascoltare con grande attenzione: “Dal codice degli appalti al nuovo codice della strada, in questo ministero abbiamo sempre scelto di dialogare e confrontarci per non imporre ma condividere”. Salvini ha sottolineato di non avere pregiudizi, ma anche alla luce di futuri appuntamenti rilevanti, già fissati o potenziali (per Roma Giubileo o Expo 2030, per Milano le Olimpiadi) “è necessario trovare soluzioni per migliorare il servizio nell’interesse di tutti”. Lo comunica una nota del Mit. (Rin)