Purgatori: M5s, addio a un grande giornalista

- "Con la scomparsa di Andrea Purgatori perdiamo un grande giornalista, capace di portare il livello dell'inchiesta sempre in profondità descrivendo con rigore e capacità di analisi fatti che hanno segnato la storia del nostro Paese. I suoi reportage, ma anche le sue opere in chiave di autore di sceneggiatore, resteranno un esempio mirabile di professionalità e capacità narrativa. Ai suoi familiari e amici, e a tutti coloro che lo hanno conosciuto vanno le nostre più sentite condoglianze". Lo affermano gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione cultura alla Camera e al Senato.(Rin)