Torino: gli appuntamenti di oggi

- PiemonteOre 11, Torino, Mauto, corso Unità d’Italia 40, il presidente Cirio partecipa alle celebrazioni dei 90 anni del Museo dell’Automobile di TorinoTorinoOre 9, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni I e VI. Odg: mozione: risorse aggiuntive manutenzione ordinaria verde pubblico per l'anno 2022 e variazione triennale 2023-2024-2025Ore 11, MAUTO, Museo dell'Automobile: la vicesindaca Favaro interviene all'apertura delle celebrazioni per i 90 anni del MautoOre 12, Centro Lavoro Torino, via Braccini 2: l'assessore Pentenero partecipa alla presentazione del primo focus sull' Osservatorio Mercato del LavoroOre 13, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni V e Pari Opportunità. Odg: 1) mozione: Torino guarda oltre; 2) mozione: realizziamo la "Cittadella della cooperazione internazionale"Ore 14:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della Commissione Legalità. Odg: Aggiornamento situazione istituti penitenziari torinesi. Audizione associazione Antigone.Ore 17, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della II Commissione. Odg: Piazza Carducci - situazione cantieri a quasi due anni di distanza della riqualificazione dell'area pedonale. (Rpi)