Infrastrutture: Ferrante, Taranto ruolo strategico, impegno del Mit per opere ammodernamento infrastrutturale

- "In merito alla paventata soppressione del Frecciarossa Milano-Taranto, le Fs hanno riferito che la linea verrà soppressa per i lavori previsti sulla tratta tra Battipaglia - Potenza dall'11 giugno al 10 settembre 2023 e che i treni saranno sostituiti da bus. Per quanto riguarda la situazione della regione Basilicata, preciso che il servizio Frecciarossa è stato finora realizzato in forza di un contratto con l'Ente regionale e che, nella nuova articolazione, sarà effettuato nell'ambito di una temporanea sperimentazione a mercato e che, il nuovo istradamento via Napoli Afragola comporterà una velocizzazione da Potenza di 38 minuti e per Potenza di 25 minuti". Lo ha detto Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture, durante il question time in Commissione Trasporti alla Camera. "Per quanto riguarda invece la città di Taranto e il suo potenziamento infrastrutturale e tecnologico, Rfi ha fatto presente che sono in corso di realizzazione molti interventi, tra cui il nuovo Hub di riconnessione urbana della Stazione, il collegamento del Porto di Taranto alla rete ferroviaria nazionale, la nuova stazione di Taranto Nasisi, l'upgrade e sviluppo infrastrutturale dei corridoi merci, il potenziamento tecnologico linee Bari-Taranto e Brindisi-Taranto, il collegamento tra la rete ferroviaria nazionale e l'Aeroporto di Brindisi e, infine, la velocizzazione e il potenziamento della direttrice Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto", ha spiegato. "Il Governo – ha concluso il sottosegretario Ferrante - condivide il ruolo strategico del capoluogo jonico, anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, e garantisco l'impegno del Mit a monitorare la realizzazione delle opere di ammodernamento infrastrutturale programmate".(Rin)