Migranti: Spagna, soccorse 82 persone al largo delle Isole Canarie

- Le autorità marittime spagnole hanno soccorso nella tarda serata di ieri un'imbarcazione con 82 migranti nelle acque vicine all'isola di El Hierro alle Canarie. Secondo quanto riferito dall'emittente radiofonica "Cope", dopo essere stati soccorsi, i migranti sono stati portati al porto di La Estaca, nel comune di Valverde, per essere assistiti dai membri dell'équipe medica della zona, che hanno dovuto trasferire due persone in ospedale per patologie di varia gravità. Si tratta della seconda imbarcazione arrivata sull'isola di El Hierro nelle ultime ore, con 205 migranti arrivati nei primi giorni di questa settimana. (Spm)