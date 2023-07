Borsellino: Iv Roma, necessario promuovere ogni giorno cultura legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno del trentunesimo anniversario della strage di via D'Amelio "in cui persero la vita Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta - Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina vogliamo rendere omaggio a tutte le vittime della mafia, del terrorismo e di quella tragica stagione di attentati". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. "Ricordare il loro esempio di coraggio e dedizione allo Stato, mantenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita in difesa delle istituzioni, promuovere ogni giorno la cultura della legalità: sono questi gli strumenti più efficaci che abbiamo per contrastare le mafie e rafforzare i valori fondanti della nostra democrazia", spiegano. (Com)