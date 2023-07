Salario minimo: Capone (Ugl), è illusione ottica, va ottenuto con contrattazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il salario minimo "è una cortina fumogena, un'illusione ottica, bisogna arrivarci con la contrattazione collettiva che non raggiunge alcuni settori. Ma è un lavoro che va fatto tra le parti: da un lato le organizzazioni sindacali e dall'altra quelle datoriali". Lo ha detto il segretario generale della Ugl, Francesco Paolo Capone, a margine del quinto congresso di Ugl Roma. "È un'illusione - ha aggiunto - perché se fosse legale passerebbe poco tempo prima che un'azienda qualsiasi esca dal contratto collettivo per applicare lo stesso salario minimo. Quindi il rischio è di creare una tendenza al ribasso dei salari generalizzati. Le persone che hanno un salario non garantito da una contrattazione collettiva nazionale - ha spiegato - sono il 10 o 15 per cento. Questo tipo di problematica non è legata al salario orario ma a quante ore di lavorano, come il part-time involontario, a quel mondo corporativistico grigio che applica parametri più bassi. Il tema vero è il lavoro povero e il fatto che negli ultimi 35 anni il potere di acquisto delle retribuzioni italiane è sceso del 4 per cento, mentre negli altri paesi è salito del 20-25 o 30 per cento, e parlo di Francia e Germania, Paesi più concorrenti o simili a noi. Bisogna intervenire anche sul salario mediano", ha concluso Capone. (Rer)