Autonomia: Calandrini (Fd'I), presenza ministro Calderoli in commissione è riconoscimento della centralità del Parlamento

- La presenza del ministro Roberto Calderoli in commissione, durante la discussione sui profili finanziari inerenti il disegno di legge sull'Autonomia differenziata, "dimostrano la massima considerazione che il governo Meloni ha del Parlamento e delle stesse commissioni. Erano stati gli stessi gruppi parlamentari a chiedere la presenza di un esponente del Governo per poter approfondire i temi di questa complessiva riforma. Il fatto che a partecipare al confronto, nelle sedute di ieri e di oggi, sia stato il ministro in persona, credo dimostri il riconoscimento da parte del Governo della centralità del Parlamento e possa quindi placare ogni tipo di polemica in tal senso". Lo dichiara in una nota il Senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio. (Rin)