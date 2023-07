Piemonte: oggi la giornata più calda, picchi vicini ai 40 gradi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' la giornata più rovente di questa ennesima ondata di caldo per il Piemonte. Sono attesi picchi fino a 39 gradi in particolare a Torino e nel Cuneese che fanno scattare il bollino rosso. Temperature da record anche nelle zone montuose che già ieri hanno vissuto dei picchi di caldo anche in alta quota con Sestriere che per la prima volta ha registrato oltre 27 gradi. La situazione dovrebbe migliorare domani, con un ritorno alle tradizionali temperature estive. (Rpi)