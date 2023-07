Agroalimentare: Cattaneo, ddl contro cibi sintetici ennesimo arretramento scientifico e culturale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non capisco proprio gli argomenti che portano il governo italiano a intestarsi il triste vanto di essere il primo al mondo a vietare prodotti a base di carne coltivata". Lo ha detto la senatrice a vita Elena Cattaneo intervenendo in Aula in discussione generale sul ddl contro i cibi sintetici. "E' un cortocircuito pazzesco vietare l'applicazione di quello che stiamo ancora studiando", infatti "se lo stiamo studiando significa che ancora non sappiamo e se non so come faccio a decidere che non li voglio", ha aggiunto. "Se il fastidio è chiamare questi prodotti 'carne' possiamo chiamarli in altro modo se è questa è la condizione per non proibirli", ha spiegato la professoressa ordinario di farmacologia. Questo disegno di legge è "l'ennesimo arretramento scientifico, economico e culturale del Paese che mortifica i nostri ricercatori, tarpa le ali agli imprenditori innovativi e limita la libertà di scelta dei nostri cittadini", ha concluso. (Rin)