Crimea: "Rbk Ucraina" smentisce dichiarazioni Budanov su attacco contro deposito munizioni russo

- L'intelligence ucraina non ha assunto la responsabilità dell'attacco odierno contro un deposito di munizioni russo situato a Kirovske, in Crimea. E' quanto afferma l'agenzia di stampa "Rbk Ucraina", citando un messaggio pubblicato su un canale Telegram attribuito falsamente al direttore dell'intelligence di Kiev, Kyrylo Budanov. "Questa informazione non è vera, un certo numero di media e canali Telegram hanno fatto riferimento ad un canale falso di Kyrylo Budanov", ha detto l'agenzia di stampa ucraina. (Kiu)