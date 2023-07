Sardegna: controlli dei Carabinieri del Nas nelle zone della movida, tre diffide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Cagliari hanno adottato provvedimenti nei confronti di tre titolari di strutture ricettive operanti nelle province di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna. I provvedimenti sono stati presi a causa dell'omissione nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e strutturali necessari per il corretto funzionamento delle strutture. A seguito di un'azione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente, è stata disposta la sospensione di un deposito e il sequestro amministrativo dei frigoriferi presenti al suo interno. Questi frigoriferi contenevano circa cento chilogrammi di alimenti di vario genere. Il deposito è stato individuato in un'area non autorizzata e non idonea a questo tipo di attività. In un'altra struttura ricettiva situata lungo la costa orientale di Cagliari, il NAS ha rinvenuto e sequestrato oltre venti chilogrammi di formaggi scaduti, evidenziando la presenza diffusa di muffe. Inoltre, è stata riscontrata l'assenza della documentazione comprovante i campionamenti delle acque, un elemento essenziale per garantire la sicurezza igienico-sanitaria dell'ambiente. (Rsc)