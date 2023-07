Borsellino: Trancassini (Fd'I), rendiamo onore a grande servitore dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ricordiamo Paolo Borsellino, un grande servitore dello Stato che ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini. "A 31 anni dalla strage di via d’Amelio, in cui persero la vita anche cinque agenti della sua scorta, non dimentichiamo l’esempio e il coraggio di questo eroe - spiega -. Abbiamo il dovere di tramandare ai giovani il senso più alto del suo lavoro e del suo sacrificio. Onore a lui, agli eroi caduti per combattere la criminalità organizzata e a quanti lottano ogni giorno per la legalità e per una nazione libera e giusta. Siamo e saremo sempre in prima linea nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata", conclude. (Com)