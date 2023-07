Purgatori: Schlein, ricordo passione civile e costanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Andrea Purgatori “ricordo la passione civile e la costanza con le quali ha seguito per 43 anni, fino alla fine, le indagini per la strage di Ustica”. Lo ha detto in una nota la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. “Voglio esprimere anche a nome di tutta la comunità democratica il mio profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Andrea Purgatori, grande giornalista che ha legato il proprio nome a importanti inchieste sul terrorismo e la criminalità”, ha proseguito. “È riuscito a dare un contributo enorme alla battaglia per la verità, che oggi più che mai dobbiamo far proseguire”, ha aggiunto la segretaria. “Ai suoi familiari, ai colleghi e agli amici vanno le nostre condoglianze”, ha concluso Schlein. (Com)