Grecia: incendi nel Paese per il terzo giorno di fila, a rischio la raffineria di Corinto

21 luglio 2021

- I vigili del fuoco della Grecia sono impegnati per il terzo giorno di fila nello spegnimento degli incendi divampati in tutto il Paese. Secondo quanto riferisce la stampa locale, le fiamme si espandono lungo tre fronti principali, nell’Attica occidentale, a Loutraki e a Rodi. Un incendio è scoppiato nelle scorse ore nelle vicinanze della raffineria di Corinto, dove sono stati inviati aerei ed elicotteri per contenere le fiamme. A Loutraki, località turistica nel golfo di Corinto, questa notte i vigili del fuoco sono riusciti a impedire che l'incendio raggiungesse l'autostrada che porta ad Atene. Desta forte preoccupazione anche lo sviluppo degli incendi a Rodi, dove sta ancora bruciando una zona boschiva particolarmente impervia e difficile da raggiungere con i mezzi su gomma. Il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha interrotto ieri la sua permanenza a Bruxelles, dove partecipava al vertice Ue-America Latina e Caraibi, per rientrare nel Paese e seguire la situazione. La Commissione europea ha fatto sapere che quattro velivoli antincendio saranno inviati in Grecia dall'Italia e dalla Francia, grazie all'attivazione del meccanismo di protezione civile in vigore fra i Paesi che fanno parte dell’Unione.(Gra)