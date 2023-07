Borsellino: Frassinetti, nelle scuole tramandiamo sua lezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono passati trentuno anni dalla strage di via D’Amelio, dove, in un attentato della mafia, vennero uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Nelle scuole va ricordato il sacrificio di questo grande uomo e magistrato che, insieme al suo collega Giovanni Falcone, ha cercato di sconfiggere la mafia. Il loro esempio deve essere conosciuto dai ragazzi e dalle ragazze che sono il nostro futuro e che devono sapere che non si può abbassare la guardia, perché purtroppo la mafia esiste ancora e si manifesta in forme diverse. Sconfiggerla definitivamente resta sempre uno dei nostri più importanti obiettivi". Lo dichiara Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al Merito. (Rin)