Imprese: Fastweb Digital Academy taglia il traguardo dei centomila partecipanti ai corsi sulle competenze digitali del futuro

- Fastweb Digital Academy, la scuola per le nuove professioni del futuro fondata nel 2016 da Fastweb insieme a Fondazione Cariplo, ha raggiunto un importante traguardo: dal 2016, anno della sua fondazione, a oggi sono centomila i partecipanti ai suoi corsi di formazione sulle competenze digitali. Un traguardo importante che testimonia la crescente domanda di competenze da parte della popolazione e consolida il percorso che da anni vede Fastweb impegnata nella digitalizzazione del Paese, anche attraverso la diffusione sempre più ampia delle nuove skill richieste dal mercato del lavoro con l’obiettivo di realizzare un futuro sempre più inclusivo per tutti colmando il gap di conoscenze che spesso rende difficoltosa la ricerca di un’occupazione o la riqualificazione delle professionalità. Dalla sua fondazione la Academy è diventata un punto di riferimento soprattutto per giovani e neo laureati in cerca di prima occupazione, ma negli ultimi anni è cresciuta significativamente la quota dei partecipanti già occupati e di età superiore che frequentano i corsi per approfondire, ampliare ed aggiornare le proprie conoscenze digitali, a dimostrazione di come la necessità di formazione sul digitale rappresenti un elemento ormai fortemente condiviso da fasce sempre più ampie di popolazione. I corsi della Fastweb Digital Academy sono completamente gratuiti e aperti a tutti. (segue) (Com)