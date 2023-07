Giustizia: Sisto, guerra tra magistrati e politica è insostenibile, ognuno resti in proprio ambito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese "non si può permettere di tornare al passato, a quello scontro fra politica e magistratura che tanto ha nuociuto alle Istituzioni. Sono guerre insostenibili e dannose per tutti, nessuno escluso . Se ancora oggi appare problematico parlare di giustizia, è perché non si riflette propriamente su quello che insegna la Costituzione. La Carta, infatti, recita che i magistrati sono soggetti soltanto alla legge. Nel contempo, la magistratura deve essere autonoma e indipendente, il giudice deve pure garantire terzietà ed imparzialità. Basterebbe che ciascuno, nel proprio ambito, rispettasse le prerogative costituzionali, e non ci sarebbero problemi. Ben vengano i rilievi dell'Anm sui contenuti dei provvedimenti. Con la precisazione però che poi il legislatore deve essere libero, nei procedimenti parlamentari, di decidere se seguirli oppure no". Lo ha sottolineato a Zapping, su Radio Rai 1, il viceministro alla Giustizia e senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, che poi ha proseguito: "Su quanto accaduto relativamente al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, val bene una citazione di Shakespeare, 'tanto rumore per nulla'. Il ministro Nordio in un dibattito pubblico è stato interpellato su quale fosse la sua opinione in merito. Tutto qui. L'intervento su questa fattispecie non è nel cronoprogramma delle riforme, ma a parte questo dobbiamo dirlo chiaramente: è un'anomalia, perché è un reato che nasce dalla giurisprudenza e non dalla norma. Tipizzare questa norma non significherebbe sminuirne l'efficacia; le polemiche sollevate sul punto appaiono strumentali alla 'molestia' del percorso delle riforme". (Rin)