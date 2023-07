Borsellino: Carfagna (Az), ha segnato riscatto del Sud che non si piega a mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un pezzo d'Italia, il Sud, che deve a Paolo Borsellino molto più di una commemorazione o di un ringraziamento di circostanza. La sua figura e la sua azione hanno segnato il riscatto di ogni cittadino meridionale che non voleva piegarsi e non si è piegato alle mafie e l'esempio con cui oggi, ogni giorno, la magistratura, la politica, l'impresa devono confrontarsi per chiedersi: sto facendo la cosa giusta?". Lo afferma Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Ricordando la strage di via Amelio non celebriamo solo la forza e la rettitudine di un uomo e degli agenti che lo proteggevano ma anche il moto di orgoglio della nostra terra, delle decine di migliaia di giovani, anziani, uomini e donne che poche ore dopo quella tragedia erano già in piazza per gridare il loro 'non ci sto'. Nostro compito - conclude - è tenere vivo quel grido e quell'impegno, con i fatti e non solo a parole". (Rin)