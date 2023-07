Trasporti: Atac, riattivato servizio su intera linea Metro A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma il servizio sulla Metro A è stato riattivato sull'intera linea. Lo comunica Atac in una nota. I tecnici Atac hanno completato le operazioni necessarie di riconfigurazione delle alimentazioni per rimediare alle conseguenze del buco di alimentazione elettrica occorso su impianti non dipendenti da Atac che si è verificato all'inizio servizio di oggi e che ha determinato ritardi e perturbazioni al servizio metropolitano. (Rer)