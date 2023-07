Giustizia: Sisto, su separazione carriere procederemo in sinergia con Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La separazione delle carriere è già scritta in Costituzione. Si pigerà l'acceleratore sul disegno di legge costituzionale dopo aver ultimato i primi step della riforma, sempre nel rispetto e in sinergia con i lavori parlamentari in corso". Lo ha detto in un'intervista a 'Il Giornale', il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto che poi sul prosieguo delle riforme ha assicurato: "Ci sarà una fase due, una fase tre e forse anche una fase quattro, se necessaria. Il cantiere delle riforme, stimolato dal programma di governo fatto proprio dai cittadini che ci hanno votato, chiuderà solo a percorso compiuto. Il tutto senza diktat, privilegiando il confronto, l'approfondimento, il rispetto di tutti gli interlocutori, tutti ingredienti indispensabili per proporre al Parlamento delle buone leggi, che tengano conto, a differenza di quanto accaduto con altri governi, della coerenza dell'ordinamento". (Rin)