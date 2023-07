Borsellino: Musumeci, lotta mafia non deve conoscere divisioni di parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta alla mafia non deve conoscere divisioni di parte. Lo scrive su Facebook il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci nel 31mo anniversario della strage di via D'Amelio. In un post sul social ricorda il giudice Paolo Borsellino citando una sua celebre frase: “Potrei anche morire da un momento all’altro, ma morirò sereno pensando che resteranno giovani come voi a difendere le idee in cui credono: ecco, in quel caso non sarò morto invano”. Parole che rappresentano “un testamento per tutti i giovani, senza distinzioni”, conclude Musumeci. (Rin)