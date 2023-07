Movida: controlli Nas nel Centro Italia, sei chiusure e 81 violazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle situazioni più gravi sono stati trovati alimenti, di varia origine, detenuti in cattivo stato di conservazione, in alcuni casi proposti fraudolentemente come freschi, mentre in altri mancava l’indicazione circa la tracciabilità del prodotto o la presenza di allergeni e, per tali motivi, i Nas hanno proceduto al sequestro di 1.350 kg di alimenti irregolari. I sei provvedimenti di chiusura delle attività hanno riguardato in cinque casi ambienti destinati alla lavorazione e gestione degli alimenti e dei pasti, mentre in una situazione è stata sospeso l’utilizzo di una piscina abusivamente attivata, quale pertinenza del villaggio turistico. Le ispezioni sono state condotte, in particolare, nel corso degli eventi “Tevere Expo” dal Nas di Roma, “Umbria Jazz” dal Nas di Perugia, “Tuscia Film Festival” dal Nas di Viterbo, “Viper Summer Festival” dal Nas di Livorno e, per quanto riguardo la movida sui litorali della Versilia sempre da parte dei Carabinieri del Nas livornese, della riviera romagnola dal Nas di Bologna, quella adriatica dai Nas di Ancona e Pescara, le località balneari a maggiore attrazione turistica per i Nas sardi, Terracina e l’isola di Ponza dal Nas di Latina, gli eventi sul Lungarno dal Nas di Firenze e nel centro storico di Parma dal locale Nas. (Com)