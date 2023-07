Trasporti: Atac, problemi di alimentazione elettrica su Metro A, accesso limitato a Cornelia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un temporaneo buco nell'alimentazione elettrica da rete esterna ad Atac che non ha permesso il completo avvio dell'esercizio dei treni metro, alcune stazioni di Metro A hanno aperto con ritardo. L'interruzione elettrica, una volta ripristinata, ha reso necessario infatti attuare il riarmo delle protezioni elettriche intervenute. I tecnici Atac stanno completando gli interventi. Al momento la circolazione risulta regolare con limitazioni di accesso solo per la stazione di Cornelia. Lo comunica in una nota Atac. (Com)