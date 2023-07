Regno Unito: inflazione scende più del previsto, si attesta al 7,9 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nel Regno Unito è scesa al 7,9 per cento a giugno, rispetto all'8,7 per cento di maggio e al di sotto delle previsioni degli economisti che stimavano una riduzione all'8,2 per cento. Lo ha dichiarato l'Ufficio nazionale delle statistiche. Tale risultato alleggerisce la pressione sulla Banca d'Inghilterra di mantenere i tassi di interesse più alti per un periodo più lungo. Tuttavia, questa cifra rimane ancora quasi quattro volte più alta rispetto all'obiettivo della Banca centrale del 2 per cento. (Rel)