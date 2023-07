Golfo-Asia centrale: al via oggi a Gedda incontro tra capi di Stato e di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, a Gedda, ha inizio il primo vertice tra i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) e cinque Stati dell’Asia centrale, Uzbekistan, Turkmenistan, Tagikistan, Kirghizistan e Kazakhstan, durante il quale si prevedono discussioni sul rafforzamento della cooperazione e del coordinamento in vari settori. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”, aggiungendo che i capi di Stato e di governo dei Paesi interessati sono giunti a Gedda nella serata di ieri, su invito del principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman al Saud. Per il viceministro degli Esteri dell’Uzbekistan, Bahram Jan Alaev, il vertice che ha inizio oggi, il primo tra Paesi del Golfo e dell’Asia centrale, è “storico” e instaurerà “una nuova forma di cooperazione interregionale tra due regioni molto importanti nel mondo, a livelo geopolitico e geoeconomico”. In un’intervista al quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”, Alaev ha dichiarato, infatti, che la cooperazione tra Golfo e Asia centrale ha una “grande importanza strategica”, alla luce della “difficile situazione internazionale”. Per questo “il rafforzamento delle relazioni, già peraltro esistenti, è nell’interesse a lungo termine di entrambe le regioni”, ha sottolineato Alaev, aggiungendo che, in particolare, il rafforzamento dei rapporti tra Uzbekistan e Arabia Saudita “è tra le priorità della politica estera di Tashkent”, dal momento che Riad “ha grande credibilità e notevoli possibilità economiche e finanziarie, non solo per i Paesi arabi e islamici, ma ovunque nel mondo”. L’importanza del vertiche che inizierà oggi a Gedda, del resto, risiede soprattutto nel ruolo chiave giocato da ciascuno dei Paesi partecipanti nel settore energetico, in particolare nella produzione di petrolio e gas. Inoltre, secondo il direttore del “Gulf Research Center”, Abdulaziz bin Saqr, l'Arabia Saudita e i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo "hanno compiuto passi significativi verso lo sviluppo della cooperazione con le repubbliche islamiche dell'Asia centrale". Bin Saqr, inoltre, ha sottolineato che "la cooperazione con questi Paesi è una necessità politica, economica, di sicurezza, culturale e civile, che va oltre tutto ciò per diventare una necessità strategica". (Res)