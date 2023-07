Ucraina: "Politico", Ue valuta fondo di 20 miliardi di euro per garantire forniture militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea proporrà la costituzione un fondo dedicato per garantire le scorte militari dell'Ucraina per i prossimi quattro anni a un costo di circa 20 miliardi di euro. È quanto riferiscono cinque fonti diplomatiche di “Politico” vicine al dossier. La proposta non implicherebbe che l'Ue stanzi direttamente i fondi per le armi dell'Ucraina quanto piuttosto ad aiutare i Paesi a coprire i propri costi di acquisto e donazione di beni come munizioni, missili e carri armati. Il fondo, inoltre, dovrebbe aiutare anche a pagare l’addestramento dei militari ucraini. Il fondo sarebbe un impegno importante per l'Ue e aumenterebbe potenzialmente di quasi cinque volte i 4 miliardi di euro che il blocco comunitario ha stanziato finora in termini di sostegno militare all’Ucraina. La proposta di un fondo militare dedicato fa parte degli sforzi più ampi dell'Ue per dimostrare il suo impegno a lungo termine nei confronti dell'Ucraina. (Res)