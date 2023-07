Borsellino: Casellati, oggi ricordiamo strage via D’Amelio, obiettivo sconfiggere la mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è il giorno che ci ricorda la terribile strage di Via D’Amelio dove nel 1992 perse la vita Paolo Borsellino, a meno di due mesi dall’attentato di Capaci. Lo scrive su Twitter il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Casellati. “La barbarie mafiosa colpì il giudice e gli agenti della sua scorta scuotendo i cuori e le menti dell’intera Nazione – prosegue -. Fu grazie alla reazione dello Stato e all’indignazione di tutto il Paese, che si iniziò a scrivere una nuova pagina di storia, fatta di legalità e di giustizia”, sottolinea il ministro. “Da allora, nessun passo indietro nella lotta alla mafia – ricorda -. Sconfiggerla è l’obiettivo di tutti e ciascuno farà la sua parte per onorare la memoria dei nostri martiri”, conclude Casellati. (Rin)