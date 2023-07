Regno Unito: Farage, miei conti bancari chiusi perché non allineato a valori della banca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conti bancari del conduttore televisivo ed ex parlamentare britannico Nigel Farage, leader del movimento che ha sostenuto la Brexit, sono stati chiusi perché la Coutts, la banca privata di cui era cliente, ha ritenuto che le sue opinioni "non si allineassero ai loro valori". Lo ha dichiarato lo stesso Farage al quotidiano "The Telegraph" dopo aver ricevuto un dossier che dettagliava i suoi commenti sulla Brexit, la sua amicizia con l'ex presidente statunitense Donald Trump e le sue opinioni sui diritti Lgbti tra le molte ragioni per cui la sua persona non sarebbe "compatibile con Coutts". All'inizio di questo mese, i media britannici avevano riportato che i conti di Farage erano stati chiusi perché non raggiungevano la soglia finanziaria richiesta dalla banca. Tuttavia, nelle 40 pagine di documenti rilasciati a Farage dopo una richiesta di accesso ai dati personali inviata alla Coutts, la banca afferma ripetutamente che Farage "soddisfa i criteri di contributo economico per il mantenimento commerciale". Scrivendo sul "The Telegraph", Farage ha accusato la banca privata di "mentire" sul vero motivo per cui è stato allontanato, affermando che i documenti dimostrano che la decisione era guidata politicamente. (Rel)