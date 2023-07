Borsellino: Meloni, sfidò sistema mafioso, ferita ancora aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Borsellino “sfidò il sistema mafioso senza mai temere la morte, insegnandoci a non restare a guardare e a non voltarci mai dall’altra parte”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. "Il coraggio e l’integrità di Paolo Borsellino sono doni che ci ha lasciato e che tanti giovani hanno deciso di raccogliere per affermare due valori imprescindibili: la legalità e la giustizia", prosegue. "La strage di Via D’Amelio, dove Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta vennero uccisi dalla mafia, è stato il motivo per il quale ho iniziato a fare politica”, ricorda la premier. "La data del 19 luglio 1992 rappresenta una ferita ancora aperta per chi crede in un’Italia giusta”, aggiunge Meloni. (Rin)