Auto: Renault, primo semestre vendite in aumento del 13 per cento

- Nel primo semestre del 2023 il costruttore automobilistico francese Renault ha registrato un aumento del 13 per cento delle vendite su base annua con un totale di 1.133.667 auto vendute. Lo ha reso noto il gruppo con una nota. In Europa le vendite sono aumentate del 24 per cento, in un mercato che ha registrato un rialzo del 17 per cento. Il marchio Renault ha venduto più di 772 mila veicoli (+12 per cento). Di queste, 503.242 sono state vendute in Europa, dove Renault si attesta come primo marchio, mentre in Francia è il primo.(Frp)